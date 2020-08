Voilà ! Nous sommes en 2017 ! Ce site que j’ai laissé en jachère durant 3 ans n’évoluera probablement plus ou très peu. VoxOoFox non plus.. Mais il n’est pas perdu !

Les limitations techniques des espaces perso gratuits chez Free ne m’encouragent pas à mettre à niveau la version de WordPress et par ailleurs je retrouve au détour du Web, dans les mots de tel collègue, tel ergothérapeute ou encore orthophoniste, beaucoup de pistes que j’avais suggérées il y a déjà longtemps …

VoxOoFox dans sa version 1.4 pour Windows 8 fonctionne toujours y compris sous Windows 10 – 64 bits . >> Accès rapide pour le télécharger<<



VoxOoFox est maintenant intégré au Bureau Numérique Écoles (BNE) qui permet en trois clics ou presque d’installer plus de 250 ressources pédagogiques (logiciels utilitaires ou pédagogiques libres ou gratuits, sélection de liens Internet, aide-mémoires, documentation).

Plus précisément VoxOoFox est intégré à Libre Office.

L’installeur du Bureau Numérique Écoles permet de choisir les applications voulues.

Si Libre Office est déjà installé sur le poste y compris dans une version plus récente, seul VoxOoFox viendra s’y incorporer.

Bureau Numérique Écoles (BNE)

Je recommande d’y ajouter les extensions Lire Couleur, Grammalecte, Dmath et OOoHG qui vont transformer Libre Office en véritable couteau suisse pour les usages adaptés et scolaires.

http://lirecouleur.arkaline.fr/

http://www.dicollecte.org/grammalecte/

https://www.dmaths.org/

http://ooo.hg.free.fr/

Vous n’aurez pas besoin de plus. Mais à mon avis les solutions d’avenir seront sur les tablettes, avec des apps de plus en plus nombreuses et astucieuses.

Le meilleur arrivera avec les solutions de chaîne de publication comme CANOPROF et ACCESSIDYS et enfin la mutualisation, les échanges et les banques de ressources.

Ça bafouille encore mais dans X ans ça devrait être bon

Exemples d’usages CANOPROF par Christelle EL JAMALI de CANOPÉ.

Merci à tous, amis et collègues pour ces échanges et collaborations enrichissantes.

Bonne année 2017 !

BL

